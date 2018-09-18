Бассейн в Закамске достроят в октябре

СЕГОДНЯ 12:58 2018-09-18T12:58:40+03:00

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Бассейн на улице Сысольской станет первым на правобережной части Перми. Его планируют сдать в октябре.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, общая площадь спорткомплекса составит 1,5 тысячи квадратных метров, В одноэтажном здании бассейна разместятся плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составит 25 на 11 метров.

Сейчас подрядная организация ООО «Полярис» ведет отделочные работы, устанавливает двери, вентилируемый фасад, проводит электромонтажные работы.

Кроме того, в этом году будет введен в эксплуатацию бассейн по улице Транспортной, 7. В здании, которое строит ПЗСП, будет плавательная чаша, тренажерный зал, зал единоборств.

После окончания строительства спортивный комплекс планируется выкупить в муниципальную собственность. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в четвертом квартале этого года.