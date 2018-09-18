В Прикамье на пожаре погиб 62-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-18T10:33:23+03:00

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17 сентября в Александровске произошел пожар на первом этаже пятиэтажного дома по ул. Максима Горького.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия, из дверей квартиры шел густой дым. Открыв дверь с помощью бензореза, огнеборцы зашли в квартиру и увидели на полу 62-летнего мужчину без признаков жизни.

Пожар быстро потушили, буквально за четыре минуты. Сгорели личные вещи, одежда и пол.

- В тушении принимали участие 8 человек личного состава, 2 добровольца, 3 единицы техники, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Для приготовления пищи мужчина использовал электрическую плитку.

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