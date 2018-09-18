2018-09-18T08:02:56+03:00
Происшествия

В Перми осудили нелегального валютчика

За перевод за границу более 30 миллионов долларов пермяк получил четыре с половиной года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Мотовилихинский районный суд вынес приговор 57-летнему пермяку за незаконные валютные операции, размер которых составил более миллиарда рублей

Он признан виновным в совершении двух преступлений: совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

С января по ноябрь 2014 года в стране действовала целая организация, в состав которой входили три организованные группы. Одной их них руководил подсудимый.

- За это время под его руководством были совершены незаконные валютные операции по переводу более 30 миллионов долларов СШАрублевом эквиваленте на 2014 год – миллиард рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях Гонконга, - сообщили в уголовно-судебном управлении прокуратуры Пермского края.

При этом преступники использовали подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. В результате они получили доход на сумму 20 миллионов рублей.

Следователи установили четырех участников и троих организаторов преступных групп. В их отношении сейчас ведется следствие.

А пермяка, виновность которого признал суд, приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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