В Перми конкурсный управляющий приговорен к штрафу 15 млн рублей за откат

СЕГОДНЯ 07:45 2018-09-18T07:45:18+03:00

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25 июня в кафе в Мотовилихинском районе Перми конкурсный управляющий получил через посредников 800 тысяч рублей отката от 2 млн рублей за заключение мирового соглашения в Арбитражном суде. 44-летний пермяк был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Деньги были изъяты, сообщили в краевом следственном комитете.

Мотовилихинский суд признал конкурсного управляющего виновным в коммерческом подкупе и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 миллионов 450 тысяч рублей. Кроме того, в течение 5 лет виновный не сможет работать арбитражным управляющим в конкурсных производствах.

В отношении двух посредников получения коммерческого подкупа уголовные дела рассматриваются в суде.

Тем временем, в Прикамье осужден водитель, пытавшийся подкупить инспектора ДПС. Его остановили в нетрезвом виде и он предложил полицейскому взятку в 5 тысяч рублей.