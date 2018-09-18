2018-09-18T07:45:18+03:00
Происшествия

В Перми конкурсный управляющий приговорен к штрафу 15 млн рублей за откат

44-летний пермяк был задержан сотрудниками ФСБ в кафе
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

25 июня в кафе в Мотовилихинском районе Перми конкурсный управляющий получил через посредников 800 тысяч рублей отката от 2 млн рублей за заключение мирового соглашения в Арбитражном суде. 44-летний пермяк был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Деньги были изъяты, сообщили в краевом следственном комитете.

Мотовилихинский суд признал конкурсного управляющего виновным в коммерческом подкупе и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 миллионов 450 тысяч рублей. Кроме того, в течение 5 лет виновный не сможет работать арбитражным управляющим в конкурсных производствах.

В отношении двух посредников получения коммерческого подкупа уголовные дела рассматриваются в суде.

Тем временем, в Прикамье осужден водитель, пытавшийся подкупить инспектора ДПС. Его остановили в нетрезвом виде и он предложил полицейскому взятку в 5 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми пожилая женщина добилась звания «Ветеран труда»
В Перми осудили нелегального валютчика
В Перми под колесами иномарки оказался 10-летний ребенок
В Прикамье водитель, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, осужден
Пермяки вновь почувствовали сильный запах хлора в поселке Крым
«Молот-Прикамье» проиграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска
Главред Properm.ru Владислав Аскариди признан виновным в неповиновении полиции и должен заплатить штраф
Пермский медведь, который гастролирует по всей стране, приехал в Пермь
В Прикамье купят сирены на 73 миллиона рублей
Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках
В Перми пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе
В Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде
Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы
В Прикамье женщина заявила в полицию, что над ней надругались в День Победы
В Перми 13-летнего подростка убило каменной колонной
В Перми жители дома, в котором взорвался газ, возвращаются в свои квартиры
В Прикамье убийце пенсионера дали 9 лет
В Перми кондуктор украла у пассажирки телефон из рюкзака
В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил
В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем