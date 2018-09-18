В Перми под колесами иномарки оказался 10-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-18T07:14:38+03:00

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16 сентября в поселке Новые Ляды произошло ДТП. Под колесами иномарки оказался ребенок.

Около 20 часов по улице 40 лет Победы со стороны улицы Трактовая в направлении Лядовского тракта двигался автомобиль Subaru Impreza. За рулем иномарки была 56-летняя женщина. В районе дома №9б по улице 40 лет Победы она пошла на обгон и выехала на встречную полосу. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу шла девочка. Иномарка сбила ребенка. 10-летняя школьница с тяжелой сочетанной травмой доставлена в больницу, сообщили в городском управлении ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Родные девочки ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, что 16 сентября в самом центре Перми был сбит мотоциклист. 37-летняя женщина на автомобиле «Toyota Corolla», двигалась по ул. Луначарского со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Газеты «Звезда». По предварительной информации, перекресток с Комсомольским проспектом она проехала на красный свет.