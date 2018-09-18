2018-09-18T06:48:59+03:00
Общество

В Прикамье водитель, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, осужден

Он предложил полицейскому 5 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Соликамске наказан водитель, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Полицейский остановил машину для проверки документов и обратил внимание, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил проследовать его в патрульную машину. Там нетрезвый водитель предложил инспектору «замять дело» и положил на сиденье пять тысяч рублей. В обмен на деньги он попросил стража порядка не составлять протокол об административном правонарушении.

Инспектор ДПС деньги не взял и сообщил о попытке дачи взятки своему начальнику. Было возбуждено уголовное дело. Подсудимый полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд назначил наказание водителю в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.

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