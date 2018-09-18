Пермяки вновь почувствовали сильный запах хлора в поселке Крым

СЕГОДНЯ 06:25 2018-09-18T06:25:04+03:00

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Уже не в первый раз жители поселка Крым в Кировском районе Перми жалуются на сильный запах хлора. Утром 17 сентября пермяки вновь почувствовали едкий запах и обратились в Центр управления кризисными ситуациями. На место выехали сотрудники краевого Роспотребнадзора.

- Специалистами лабораторного центра западного филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проведены исследования атмосферного воздуха на содержание хлора на территории домов по ул. Ялтинской, 17, ул. Воронежской, 20 и ул. Генерала Памфилова, 2, - рассказали в ведомстве. - По результатам проверки превышения предельно допустимой концентрации хлора не установлено.

Тем временем, в Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде. За лето на городских пляжах не утонул ни один человек. В этом году в городе были открыты пять официальных пляжей, где дежурили спасатели, а также работали три передвижных спасательных поста: два на реке Мулянка в Дзержинском районе и один пост в районе Речного вокзала.