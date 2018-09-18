2018-09-18T06:12:14+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» проиграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска

Пермские хоккеисты уступили во второй встрече подряд
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
Изменить размер текста:

«Молот-Прикамье» продолжил серию выездных матчей встречей с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Пермяки в прошлом туре потерпели поражение от «Сарыарки» в Караганде 4:5, а «Торпедо» обыграло «Ижсталь» - 4:1.

Матч проходил в упорной борьбе. Первый период остался за «молотобойцами». Васильев открыл счет на 17 минуте встречи. Во втором отрезке игры дубль сделал «торпедовец» Складниченко. Он сначала сравнял счет, а затем вывел хозяев вперед. В третьем период игрок «Молота» Волков вновь сделал счет ничейным, но незадолго до конца третьего периода Рымарев сумел забросить победную шайбу. 2:3 - «Молот» проигрывает вторую встречу подряд.

- Хорошая игра, - отметил главный тренер «молотобойцев» Дмитрий Крамаренко. - Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и игру. К сожалению, в конце в игру вмешались высшие силы, мы играли в меньшинстве и не смогли удержать счет. Заслуживали очки. Ребятам спасибо, соперника с победой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяки вновь почувствовали сильный запах хлора в поселке Крым
Владислав Аскариди признан виновным в неповиновении полиции и должен заплатить штраф
Пермский медведь, который гастролирует по всей стране, приехал в Пермь
В Прикамье купят сирены на 73 миллиона рублей
Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках
В Перми пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе
В Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде
Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы
В Прикамье женщина заявила в полицию, что над ней надругались в День Победы
В Перми 13-летнего подростка убило каменной колонной
В Перми жители дома, в котором взорвался газ, возвращаются в свои квартиры
В Прикамье убийце пенсионера дали 9 лет
В Перми кондуктор украла у пассажирки телефон из рюкзака
В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил
В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем