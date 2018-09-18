«Молот-Прикамье» проиграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска

СЕГОДНЯ 06:12 2018-09-18T06:12:14+03:00

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«Молот-Прикамье» продолжил серию выездных матчей встречей с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Пермяки в прошлом туре потерпели поражение от «Сарыарки» в Караганде 4:5, а «Торпедо» обыграло «Ижсталь» - 4:1.

Матч проходил в упорной борьбе. Первый период остался за «молотобойцами». Васильев открыл счет на 17 минуте встречи. Во втором отрезке игры дубль сделал «торпедовец» Складниченко. Он сначала сравнял счет, а затем вывел хозяев вперед. В третьем период игрок «Молота» Волков вновь сделал счет ничейным, но незадолго до конца третьего периода Рымарев сумел забросить победную шайбу. 2:3 - «Молот» проигрывает вторую встречу подряд.

- Хорошая игра, - отметил главный тренер «молотобойцев» Дмитрий Крамаренко. - Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и игру. К сожалению, в конце в игру вмешались высшие силы, мы играли в меньшинстве и не смогли удержать счет. Заслуживали очки. Ребятам спасибо, соперника с победой.