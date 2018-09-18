2018-09-18T05:59:59+03:00
Общество

Владислав Аскариди признан виновным в неповиновении полиции и должен заплатить штраф

Союз журналистов России намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ленинский районный суд признал виновным главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции на несанкционированном митинге против изменений в пенсионном законодательстве 9 сентября. Он должен заплатить штраф 1000 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 9 сентября мужчина не выполнил законные требования сотрудников полиции при проведении несанкционированного митинга, в ходе которого его активными участниками было перекрыто движение по ул. Ленина.

Тем временем, Союз журналистов России намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с тем, чтобы она дала правовую оценку действий сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю.

«Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанный является действующим журналистом, продолжить выполнять профессиональные обязанности ему не позволили. Отпустили только через семь часов, без составления протокола о задержании. Союз журналистов России не может не рассматривать такие действия пермской полиции иначе как акцию устрашения журналистского сообщества и демонстрацию силы. Мы требуем немедленно прекратить преследование Владислава Аскариди, а также дать конкретные ответы на конкретные вопросы: на каком основании главный редактор Properm.ru в течение семи часов находился в отделе полиции 9 сентября и почему 17 сентября он был демонстративно задержан группой сотрудников полиции?», - говорится в заявлении.

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