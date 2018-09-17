2018-09-17T18:07:59+03:00
Дом. Семья

Пермский медведь, который гастролирует по всей стране, приехал в Пермь

Он выступает на арене цирка
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермь приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе с программой «Баронеты. И там есть пермский мишка. 11 лет назад во время гастролей цирка в Перми двое охотников подкинули на вахту цирка двухнедельного медвежонка.

Алексей Плотников, который в то время был разнорабочим в цирке, взял малышку - это оказалась медведица - к себе. Выкормил и воспитал из нее артистку. Со Златы и началась у Алексея карьера дрессировщика. А сейчас у Алексея и Екатерины Плотниковых уже шестеро медведей, которые на манеже танцуют, играют на музыкальных инструментах, ловят букет невесты на «Цыганской свадьбе», скачут верхом на конях. Их номер заслужил премию «Серебряный слон» на XIII Московском международном фестивале циркового искусства. И Злата до сих пор выступает в нем.

А всего в шоу «Баронеты» участвуют более 100 дрессированных животных, в том числе такие уникальные, как лилигрицы - дети льва и лигра (а лигр, в свою очередь, - гибрид льва и тигра), розовые пеликаны и минихорс - миниатюрная лошадь (не путать с пони).

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