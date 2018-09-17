2018-09-17T17:52:14+03:00
Общество

В Прикамье купят сирены на 73 миллиона рублей

В крае модернизируют систему оповещения при ЧС
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Новые сирены поставят почти в трех сотнях населенных пунктах Прикамья.Новые сирены поставят почти в трех сотнях населенных пунктах Прикамья.
Изменить размер текста:

Сейчас подать сигналы тревоги жителям края готовы 269 электрических сирен. Но только 142 из них можно включить централизованно, с пульта, остальные – только вручную.

В 2016 году в Прикамье провели проверку этих сирен и пришли к выводу, что система оповещения о ЧС прикамцев «ограниченно готова» - охват составляет всего 74 процента жителей края.

Такая система была запущена в 1977 году, а в 2016 – частично модернизирована. И вот ее вновь решили усовершенствовать: заменить устаревшее оборудование на новое. С этой целью ГКУ «Гражданская защита» объявило аукцион стоимостью 73 миллиона рублей. На эти деньги приобретут электросирены для 287 населенных пунктов. Смонтировать их должны до 10 декабря этого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский медведь, который гастролирует по всей стране, приехал в Пермь
Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках
В Перми пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе
В Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде
Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы
В Прикамье женщина заявила в полицию, что над ней надругались в День Победы
В Перми 13-летнего подростка убило каменной колонной
В Перми жители дома, в котором взорвался газ, возвращаются в свои квартиры
В Прикамье убийце пенсионера дали 9 лет
В Перми кондуктор украла у пассажирки телефон из рюкзака
В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил
В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем