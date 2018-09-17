В Прикамье купят сирены на 73 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:51 2018-09-17T17:52:14+03:00

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Сейчас подать сигналы тревоги жителям края готовы 269 электрических сирен. Но только 142 из них можно включить централизованно, с пульта, остальные – только вручную.

В 2016 году в Прикамье провели проверку этих сирен и пришли к выводу, что система оповещения о ЧС прикамцев «ограниченно готова» - охват составляет всего 74 процента жителей края.

Такая система была запущена в 1977 году, а в 2016 – частично модернизирована. И вот ее вновь решили усовершенствовать: заменить устаревшее оборудование на новое. С этой целью ГКУ «Гражданская защита» объявило аукцион стоимостью 73 миллиона рублей. На эти деньги приобретут электросирены для 287 населенных пунктов. Смонтировать их должны до 10 декабря этого года.