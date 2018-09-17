2018-09-17T16:44:42+03:00
Общество

Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках

Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства жилых домов и детского сада в микрорайоне «Любимов» в Березниках
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Сейчас здесь завершается строительство двух домов квартала № 6, которые начинала возводить «Камская долина», и еще 13 домов второй очереди ЖК «Любимов».

По словам губернатора, не все здесь идет «гладко», но вопрос находится на его личном контроле. «Да, есть проблемы и задержки, но в целом мы ситуацию переломили в прошлом году, и строительство идет. Стройка идет как по самим домам, так и по дорогам, и по социальной инфраструктуре, — прокомментировал организацию работы по строительству новых домов губернатор Максим Решетников. — Люди ждут и новые дома, и новый садик, школу, поэтому мы будем и дальше стимулировать подрядчиков, чтобы работы шли в графике. В целом получается современный район, планируем реализовать здесь проект «Умный квартал», который сделает дворы безопасными».

Также глава Прикамья отметил, что недавно на уровне федерации было принято решение о продолжении работы Правительственной комиссии по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Верхнекамье до тех пор, пока все жители Березников не будут выселены из опасной зоны и переселены в новые дома. При этом предполагается, что комиссия в ближайшее время может провести выездное совещание в Березниках.

Сейчас в микрорайоне «Любимов» завершается строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время осуществляется монтаж вентилируемого фасада, выполняются внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Предполагается, что дети смогут прийти в новый детский сад уже зимой. Строительство детского сада полностью финансово обеспечено. На строительство было направлено 209,6 млн рублей.

В скором времени в «Любимове» начнется еще одна долгожданная стройка – новой школы. Она появится в квартале № 12 жилого комплекса. Контракт на строительство был заключен 13 сентября с ООО «ИнтерСтрой». По словам представителя подрядчика, в течение сентября компания планирует выйти на площадку и начать работы. Проектная мощность будущего учебного заведения – 1224 места. Школа будет построена по типовому проекту с учетом погодных и геологических условий микрорайона «Любимов».

Также во время рабочей поездки глава Прикамья осмотрел построенное пожарное депо, которое в ближайшие дни уже будет введено в эксплуатацию. Здание, в том числе, включает диспетчерскую, комнату для хранения и обслуживания рукавов, учебный класс и помещение для мойки техники.

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