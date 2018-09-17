2018-09-17T16:19:14+03:00
Спорт

В Перми пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе

На него приедут 353 спортсмена-ветерана из 32 стран
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Перми с 5 по 7 октября состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Состязания пройдут на площадке универсального дворца спорта «Молот» (ул. Лебедева, 13).

Сейчас завершилась регистрация участников. Всего на 20-й чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории «Мастерс» (ветераны, чей возраст старше 35 лет) аккредитовались 353 атлета из 32 стран мира. В составе сборной России выступят 8 представителей Пермского края.

- Пермь примет чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов уже в третий раз, - сообщили в министерстве спорта Пермского края. - Первый чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе был проведен в краевой столице в августе 1998 года. А в 2008 году Пермь принимала юбилейный 10-й чемпионат мира.

Решение о проведении в Прикамье 20-го чемпионата мира приняла комиссией Всемирной федерации спортивной борьбы в октябре 2017 года. Пермь в этом «поединке» победила столицу Венгрии Будапешт.

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