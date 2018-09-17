В Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде

СЕГОДНЯ 16:06 2018-09-17T16:06:35+03:00

За лето на городских пляжах не утонул ни один человек

Изменить размер текста: A A

В Перми подвели итоги летнего сезона. В этом году в городе были открыты пять официальных пляжей, где дежурили спасатели:

- вдоль улицы Кировоградской в Кировском районе,

- на правом берегу возле Коммунального моста,

- на Мотовилихинском пруду,

- на «КамГЭСе» в Орджоникидзевском районе,

- на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.

Кроме того, в этом году работали три передвижных спасательных поста: два на реке Мулянка в Дзержинском районе и один пост в районе Речного вокзала.

- Во время дежурства на спасательных постах матросы-спасатели предотвратили 1026 несчастных случаев на воде, - сообщил директор Пермской городской службы спасения Владимир Касымов. - Также спасатели во время дежурства 921 раз оказывали первую медицинскую помощь на пляжах, например, при порезах или вывихах. Как и в прошлые годы, погибших в зонах ответственности спасательных постов нет.