2018-09-17T15:45:00+03:00
Происшествия

Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы

Александр Оборин выехал на поезде три недели назад
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Александр Оборин выехал из Москвы на поезде 27 августа.Александр Оборин выехал из Москвы на поезде 27 августа.
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Молодой мужчина, поехавший из Москвы в Пермь, чтобы навестить родственников, пропал более трех недель назад. Александр Оборин выехал из Москвы на поезде в понедельник, 27 августа, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Александр - уроженец Перми, в Москве он занимался ремонтом квартир. Ранее он никогда не пропадал, говорят родственники.

- Пожалуйста, отзовись, тебя очень ждет мама, - обращаются к Александру его родные.

Родственники пропавшего подали заявление в полицию.

Приметы Александра Оборина: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Александра, просьба сообщить в полицию 02 (с мобильного телефона 102).

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