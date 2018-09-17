Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы
Молодой мужчина, поехавший из Москвы в Пермь, чтобы навестить родственников, пропал более трех недель назад. Александр Оборин выехал из Москвы на поезде в понедельник, 27 августа, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Александр - уроженец Перми, в Москве он занимался ремонтом квартир. Ранее он никогда не пропадал, говорят родственники.
- Пожалуйста, отзовись, тебя очень ждет мама, - обращаются к Александру его родные.
Родственники пропавшего подали заявление в полицию.
Приметы Александра Оборина: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении Александра, просьба сообщить в полицию 02 (с мобильного телефона 102).
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