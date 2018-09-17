В Прикамье женщина заявила в полицию, что над ней надругались в День Победы
9 мая этого года ночью в дежурной части отделения МВД России по Красновишерскому району появилась молодая женщина.
Срывающимся голосом она заявила, что над ней только что пытались совершить насилие. Полицейские предложили написать ей заявление, что она и сделала. В качестве насильника она указала своего знакомого.
- 29-летняя жительница Красновишерска находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В ходе расследования изложенные в ее заявлении факты не подтвердились, выяснилось, что она решила таким образом отомстить своему приятелю, с которым поссорилась. И уголовное дело завели уже против нее – по статье о заведомо ложном доносе.
Молодую женщину судили, судья назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.