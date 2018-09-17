2018-09-17T15:19:50+03:00
Происшествия

В Перми 13-летнего подростка убило каменной колонной

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мальчика
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Свердловском районе Перми трагически погиб 13-летний подросток. 16 сентября он вместе с друзьями находился в помещении заброшенного сельскохозяйственного ангара на ул. Героев Хасана. Ребята раскачали каменную колонну высотой около 8 метров и повалили ее на землю. Затем они таким же образом захотели уронить еще одну колонну. Они начали ее раскачивать и она рассыпалась. Частью колонны придавило подростка. В тот же день от полученных травм он скончался в больнице.

- Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, выявляют собственников ангара, а также ответственных за его охрану и техническое состояние, - сообщили в краевом следственном комитете. - Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в Красновишерске осудили владельца ямы, в которой утонул 5-летний мальчик. 59-летний мужчина построил яму на своем участке, чтобы туда стекали канализационные и сточные воды из его частного дома. 5-летний мальчик наступил на один из листов железа, упал в канализационный колодец и погиб.

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