В Перми жители дома, в котором взорвался газ, возвращаются в свои квартиры

СЕГОДНЯ 14:48 2018-09-17T15:07:56+03:00

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В Перми жильцы пострадавшего подъезда дома по ул. Свиязева, 50/1 возвращаются в свои квартиры. В субботу, 15 сентября, в отремонтированные квартиры с 3-го по 5-й этажи уже въехали собственники. Сейчас продолжаются ремонтные работы в четырех квартирах на 1-м и 2-м этажах. Завершить их планируется к 20 октября.

Взрыв бытового газа произошел 23 мая. Жителей пострадавшей части дома эвакуировали, из них 15 человек разместили в санатории-профилактории. Для них было организовано питание, оказывалась психологическая помощь.

- В подъезде №3 были выполнены детально-инструментальное обследование несущих конструкций, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Произведен демонтаж и аварийно-восстановительные работы межэтажных и межквартирных плит. Кроме того, отремонтированы газопровод и квартиры, которые были повреждены при взрыве.

Восстановительные работы закончены в четырех квартирах третьего подъезда дома. Подключение газа планируется произвести до конца сентября.