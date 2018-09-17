2018-09-17T14:32:58+03:00
Происшествия

В Прикамье убийце пенсионера дали 9 лет

Молодой человек ударил пожилого мужчину ножом в сердце
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В ночь на 25 мая в Красновишерске 34-летний мужчина выпивал в квартире своего 60-летнего знакомого. Пьяные собутыльники поссорились на бытовой почве. Молодой человек сначала нанес хозяину квартиры несколько ударов руками, а затем ударил пожилого мужчину ножом в сердце. От полученного ранения хозяин квартиры скончался на месте, сообщили в краевом следственном комитете.

На время предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также мы писали, что 42-летний житель с. Села Чусовского района в пьяном состоянии постоянно избивал свою жену и грозился ее убить. Женщина долго терпела, но в августе обратилась в полицию. Она рассказала, что в пьяном состоянии мужчина постоянно буянил, бил ее и грозил ей физической расправой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках
В Перми пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе
В Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде
Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы
В Прикамье женщина заявила в полицию, что над ней надругались в День Победы
В Перми 13-летнего подростка убило каменной колонной
В Перми жители дома, в котором взорвался газ, возвращаются в свои квартиры
В Перми кондуктор украла у пассажирки телефон из рюкзака
В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил
В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем