В Прикамье убийце пенсионера дали 9 лет

СЕГОДНЯ 14:32 2018-09-17T14:32:58+03:00

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В ночь на 25 мая в Красновишерске 34-летний мужчина выпивал в квартире своего 60-летнего знакомого. Пьяные собутыльники поссорились на бытовой почве. Молодой человек сначала нанес хозяину квартиры несколько ударов руками, а затем ударил пожилого мужчину ножом в сердце. От полученного ранения хозяин квартиры скончался на месте, сообщили в краевом следственном комитете.

На время предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также мы писали, что 42-летний житель с. Села Чусовского района в пьяном состоянии постоянно избивал свою жену и грозился ее убить. Женщина долго терпела, но в августе обратилась в полицию. Она рассказала, что в пьяном состоянии мужчина постоянно буянил, бил ее и грозил ей физической расправой.