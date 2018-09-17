В Перми кондуктор украла у пассажирки телефон из рюкзака

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-17T14:12:08+03:00

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В Кировском районе Перми у 59-летней женщины украли сотовый телефон из рюкзака. Она обратилась в полицию. В дежурной части она предположила, что кража произошла в автобусе. Опасения пермячки подтвердились.

Полицейские задержали 36-летнего кондуктора автобуса, которая вытащила телефон из рюкзака пассажирки.

- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем исполнении, - сообщили в краевой полиции.- За совершенную кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы.

А в Краснокамске суд признал 24-летнюю жительницу Оверят виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в значительном размере. В ходе предварительного следствия девушка признала свою вину. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 2 года 1 месяц. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.