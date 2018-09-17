2018-09-17T14:12:25+03:00
Происшествия

В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками

Она сама принимала запрещенные вещества
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске суд признал 24-летнюю жительницу Оверят виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в значительном размере.

В апреле полицейские задержали с поличным молодую девушку. Она пыталась сбыть запрещенное вещество массой 0,4 грамма. В ходе личного досмотра у нее было также обнаружено и изъято несколько пакетиков с веществом белого и бирюзового цветов, а также самодельное приспособление для курения. Экспертиза показала, что эти вещества являются наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил 0,8 грамма. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что задержанная находится в состоянии наркотического опьянения.

- В ходе предварительного следствия девушка признала свою вину, - сообщили в краевой полиции. - Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 2 года 1 месяц. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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