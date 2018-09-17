Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-17T13:00:49+03:00

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В Перми житель дома по ул. Чернышевского, 17а установил железную лестницу к своему балкону. В ходе работ была был срезан забор для прохода в квартиру со стороны фасада дома. Работы были произведены самовольно, без согласия собственников дома. Кроме того, перепланировка повлекла уменьшение размера общедомового имущества, в том числе земельного участка, на котором расположен дом.

Собственники дома обратились в свою управляющую компанию ООО «КД-Гарант-Сервис». Они потребовали признать перепланировку дома незаконной и заставить жильца привести помещение в первоначальное состояние, сообщили в краевом суде.

Управляющая компания направила жильцу письмо с требованием представить документы, подтверждающие право на установку крыльца к многоквартирному жилому дому, а также частичный демонтаж ограждения жилого дома.

Собственник сообщил управляющей компании, что решение было принято на общем собрании дома, но жильцы ничего об этом собрании не знали. Тогда УК обратилась в суд.

Свердловский районный суд Перми признал переустройство и перепланировку жилого помещения незаконными и возложил на собственника квартиры обязанности в месячный срок привести помещение в первоначальное состояние. Пермский краевой суд оставил решение без изменения.