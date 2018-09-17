2018-09-17T11:30:28+03:00
Происшествия

В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста

Мотоциклист доставлен в больницу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
скриншот из видеоскриншот из видео
Изменить размер текста:

16 сентября в самом центре Перми был сбит мотоциклист. 37-летняя женщина на автомобиле «Toyota Corolla», двигалась по ул. Луначарского со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Газеты «Звезда». По предварительной информации, перекресток с Комсомольским проспекток она проехала на красный свет. Повернув на Комсомольский проспект, она сбила мотоциклиста «Honda». 25-летний молодой человек с травмой головы и переломом кисти руки доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в городском управлении ГИБДД,

Ранее мы писали, что в Пермском крае машина с семью подростками врезалась в здание кафе. Девушка и двое парней погибли, еще четверо пассажиров «девятки» с травмами попали в больницу. ДТП, напомним, случилось вечером в субботу, 15 сентября, недалеко от Кизела. Вазовская "девятка", в которой находились семь человек, налетела на столб и перевернулась, протаранив здание кафе "Девятая деляночка".

В Перми мотоцикл попал под колеса автомобиля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках
В Перми пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе
В Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде
Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы
В Прикамье женщина заявила в полицию, что над ней надругались в День Победы
В Перми 13-летнего подростка убило каменной колонной
В Перми жители дома, в котором взорвался газ, возвращаются в свои квартиры
В Прикамье убийце пенсионера дали 9 лет
В Перми кондуктор украла у пассажирки телефон из рюкзака
В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем