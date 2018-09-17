В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-17T11:30:28+03:00

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16 сентября в самом центре Перми был сбит мотоциклист. 37-летняя женщина на автомобиле «Toyota Corolla», двигалась по ул. Луначарского со стороны ул. Куйбышева в направлении ул. Газеты «Звезда». По предварительной информации, перекресток с Комсомольским проспекток она проехала на красный свет. Повернув на Комсомольский проспект, она сбила мотоциклиста «Honda». 25-летний молодой человек с травмой головы и переломом кисти руки доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в городском управлении ГИБДД,

Ранее мы писали, что в Пермском крае машина с семью подростками врезалась в здание кафе. Девушка и двое парней погибли, еще четверо пассажиров «девятки» с травмами попали в больницу. ДТП, напомним, случилось вечером в субботу, 15 сентября, недалеко от Кизела. Вазовская "девятка", в которой находились семь человек, налетела на столб и перевернулась, протаранив здание кафе "Девятая деляночка".