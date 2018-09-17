2018-09-17T10:37:58+03:00
Происшествия

В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену

В пьяном состоянии мужчина грозился убить супругу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

42-летний житель с. Села в пьяном состоянии постоянно избивал свою жену и грозился ее убить. Женщина долго терпела, но в августе обратилась в полицию.

Она рассказала, что в пьяном состоянии мужчина постоянно буянил, бил ее и грозил ей физической расправой. Стражи порядка незамедлительно выехали по указанному адресу, где задержали домашнего тирана при попытке скрыться. Было возбуждено уголовное дело.

- С января по август текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина наносил женщине удары кулаками по различным частям тела, кидал в нее табурет и полено, дважды пытался задушить, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - При этом обвиняемый несколько раз угрожал жене убийством.

Сейчас уголовное дело по всем фактам преступной деятельности направлено в Чусовской суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем
Главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди задержан полицией за участие в акции протеста
Погода в Пермском крае на сентябрь 2018: в среду начнутся дожди и похолодает
Подробности пожара в Верещагино: горел не торговый центр, а мусор рядом
В Перми в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса
Пермячка Ольга Ямалдинова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис-2018»
Певец из Прикамья покорил жюри программы «Голос.60+»
В Перми сотрудник МЧС, попавшийся на взятке, заплатит штраф
В Прикамье горел торговый центр
«Звезда» одержала волевую победу над «Уфой-2»
Пермские врачи спасли 12-летнюю девочку, которая более 100 дней находилась между жизнью и смертью
Хоккеисты "Молот-Прикамье" проиграли команде из Караганды
Полицейские задержали пермячку, которая ударила мужа ножом в грудь
В Прикамье перевернулся автомобиль с семью подростками
Денис Григораш, которого искали в Перми больше трех суток, найден погибшим
Пенсионер, которого искали в Перми две недели, найден погибшим
Смертельное ДТП в Прикамье: два водителя погибли на месте
В Перми продолжают искать пропавшего мужа известной журналистки
Двое жителей Прикамья до смерти избили прохожего шваброй
В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами
В Прикамье бывший заключенный напал с ножом на 12-летнюю девочку