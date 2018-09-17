В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену

СЕГОДНЯ 10:37 2018-09-17T10:37:58+03:00

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42-летний житель с. Села в пьяном состоянии постоянно избивал свою жену и грозился ее убить. Женщина долго терпела, но в августе обратилась в полицию.

Она рассказала, что в пьяном состоянии мужчина постоянно буянил, бил ее и грозил ей физической расправой. Стражи порядка незамедлительно выехали по указанному адресу, где задержали домашнего тирана при попытке скрыться. Было возбуждено уголовное дело.

- С января по август текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина наносил женщине удары кулаками по различным частям тела, кидал в нее табурет и полено, дважды пытался задушить, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - При этом обвиняемый несколько раз угрожал жене убийством.

Сейчас уголовное дело по всем фактам преступной деятельности направлено в Чусовской суд для рассмотрения по существу.