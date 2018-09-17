Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей

СЕГОДНЯ 10:22 2018-09-17T10:22:33+03:00

Еще двое участников банды угонщиков предстанут перед судом в ближайшее время

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Участник банды автоугонщиков предстал перед судом в Перми по обвинению в краже и подделке номеров транспортных средств.

Мотовилихинским судом краевой столицы установлено, что в прошлом году мужчина в составе организованной группы похитил шесть автомобилей премиум-класса «Тoyota» и «Lexus», общей стоимостью более 10 млн. рублей.

- Участники преступной группы применяли специальное электронное оборудование, позволяющее беспрепятственно считывать сигнал системы без ключа и запуска двигателя автомобиля, - сообщили в краевой прокуратуре. - Затем, применяя ретранслятор передачи сигнала ключа и брелок код-граббера, они блокировали сигнал связи и похищали автомобиль со стоянки.

Кроме того, участник группы, представлявший перед судом, подделал номера на двух краденых автомашинах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступной группы была раскрыта и все соучастники задержаны.

Суд, с учетом сотрудничества со следствием приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 250 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Дело в отношении организатора и еще одного члена преступной группы продолжает рассматриваться судом.