2018-09-17T09:56:37+03:00
Общество

В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги

Двухэтажное здание с земельным участком оценено в 90 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Служба судебных приставов Пермского края сообщает о выставлении на торги автосалона «Land Rover» стоимостью 90 млн рублей.

Автосалон принадлежал ООО «Юнион-Трейд». Общество с ограниченной ответственностью не могло погасить задолженность по договору займа в размере более 86,5 млн рублей.

- Во исполнение требований исполнительного документа судебным приставом наложен арест на принадлежащее должнику двухэтажное здание автосалона «Land Rover» и земельный участок, на котором он расположен, - сообщили в службу судебных приставов.

Салон выставлен на торги. Судом установлена начальная стоимость заложенного имущества: для здания автосалона в размере почти 62 млн рублей, для земельного участка — более 28 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Перми за присвоение средств в особо крупном размере осужден председатель ТСЖ. Он снял более 1,6 млн рублей с банковского счета товарищества

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