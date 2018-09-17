В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту

СЕГОДНЯ 09:49 2018-09-17T09:49:45+03:00

Раньше его обещали восстановить только к 25 сентября

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Напомним: в конце лета на той полосе Чусовского моста, по которой транспорт двигался из Перми в Полазну, в дорожном покрытии обнаружили дефект. И с 3 сентября движение по мосту сделали реверсивным: машины пропускали лишь по одной из полос.

Дорожники обещали устранить дефект до 25 сентября, но справились раньше.

- Из Екатеринбурга в Пермь доставили специальную асфальтобетонную смесь, которая должна добавить прочности покрытию моста, - сообщили в краевом минтрансе. – Ночью на прошлой неделе бетон уложили, но движение оставалось реверсивным - надо было, чтобы он как следует затвердел. Теперь асфальтобетонное покрытие набрало необходимую прочность, и движение по Чусовскому мосту открыто по всем полосам.