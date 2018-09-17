Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-17T10:07:58+03:00

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Футболист «Звезды» Максим Смольников отметил победу команды над «Уфой-2» зажигательным танцем на столе под одобрительные крики и аплодисменты игроков и тренеров.

- Макс, ты в танцах, - подписало виде пресс-служба клуба на официальной страничке «Вконтакте». - За музыкальное сопровождение спасибо группе «Хлеб».

Напомним, что 16 сентября на своем поле пермская «звезда» одолела дублеров «Уфы» 2:1. Матч получился очень напряженным, пермяки долгое время проигрывали. Но во втором тайме подопечным Константина Парамонова удалось вырвать победу благодаря голам Субботина и Тюкалова. Таким образом, пермская команда одержала уже четвертую победу подряд.

- Опять сами себе создали проблемы, - отметил главный тренер «Звезды» Константин Парамонов. Вратарь долго работал с мячом, из-за чего пропустили нелепый гол. Команда «Уфа» уплотнилась, стала играть чуть плотнее сзади, поэтому нам пришлось постоянно играть в позиционных атаках, но, слава богу, что забили. Не так много моментов мы создали сегодня, но хорошо, что удалось их реализовать и довести дело до победы.