2018-09-17T09:15:30+03:00
Общество

Главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди задержан полицией за участие в акции протеста

Об этом журналист заявил на своей странице в Fаcebook
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми утром 17 сентября полиция задержала главного редактора портала Properm.ru Владислава Аскариди у входа в редакцию. Об этом журналист написал на официальной странице в Fаcebook.

- Сотрудники полиции задержали у работы, - написал он на своей странице. - Говорят статья 19.3 КоАП. Везут в Ленинский отдел полиции. Говорят это по 9 сентября.

Сейчас его доставили в Ленинский отдел полиции на ул. Екатерининской, 44. Ему собираются предъявить обвинение по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, 9 сентября Владислава Аскариди задержали на митинге против изменений в пенсионном законодательстве. Журналист пытался объяснить, что он выполнял редакционное задание, но его все равно забрали в участок. Через несколько часов Аскариди отпустили.

Всего в ходе несанкционированной акции протеста было задержано 24 человека. По официальным данным, протестующих было 280 человек вместо 3000 заявленных.

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