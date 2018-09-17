2018-09-17T08:57:58+03:00
Общество

Погода в Пермском крае на сентябрь 2018: в среду начнутся дожди и похолодает

В конце недели вновь может потеплеть
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае предстоящая неделя будет разнообразной, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Если в начале недели температура будет значительно выше климатической нормы, то с 19 сентября ожидается похолодание. Кроме того, среда будет самым дождливым днем недели.

Понедельник, 17 сентября, останется самым теплым месяцем сентября. Днем по центральным и южным районам края ожидается небольшая облачность без осадков. Максимальная температура в Перми достигнет +23°, по югу края местами до +25°. Значительно прохладнее (около +15°) будет в северо-западных районах. Очень теплой будет ночь на вторник, в Перми около +13°.

Во вторник на севере края днем будет прохладно, +12...+15°. В Перми будет облачно с небольшими дождями, и при этом также не выше +15°. По югу температура может повышаться до +20°.

В среду дожди пройдут по центральным и восточным районам края, а по востоку они могут быть сильными. Температура воздуха составит +9…+13°.

В четверг дожди продолжатся по востоку края, а температура воздуха еще немного понизится: ночью до +5…+8°, днем будет +9..+12°. Это будет самый холодный день недели.

А в конце недели есть вероятность резкого повышения температуры с переходом через +20° в дневные часы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем
Главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди задержан полицией за участие в акции протеста
Подробности пожара в Верещагино: горел не торговый центр, а мусор рядом
В Перми в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса
Пермячка Ольга Ямалдинова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис-2018»
Певец из Прикамья покорил жюри программы «Голос.60+»
В Перми сотрудник МЧС, попавшийся на взятке, заплатит штраф
В Прикамье горел торговый центр
«Звезда» одержала волевую победу над «Уфой-2»
Пермские врачи спасли 12-летнюю девочку, которая более 100 дней находилась между жизнью и смертью
Хоккеисты "Молот-Прикамье" проиграли команде из Караганды
Полицейские задержали пермячку, которая ударила мужа ножом в грудь
В Прикамье перевернулся автомобиль с семью подростками
Денис Григораш, которого искали в Перми больше трех суток, найден погибшим
Пенсионер, которого искали в Перми две недели, найден погибшим
Смертельное ДТП в Прикамье: два водителя погибли на месте
В Перми продолжают искать пропавшего мужа известной журналистки
Двое жителей Прикамья до смерти избили прохожего шваброй
В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами
В Прикамье бывший заключенный напал с ножом на 12-летнюю девочку