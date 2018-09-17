Погода в Пермском крае на сентябрь 2018: в среду начнутся дожди и похолодает

СЕГОДНЯ 08:57 2018-09-17T08:57:58+03:00

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В Пермском крае предстоящая неделя будет разнообразной, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Если в начале недели температура будет значительно выше климатической нормы, то с 19 сентября ожидается похолодание. Кроме того, среда будет самым дождливым днем недели.

Понедельник, 17 сентября, останется самым теплым месяцем сентября. Днем по центральным и южным районам края ожидается небольшая облачность без осадков. Максимальная температура в Перми достигнет +23°, по югу края местами до +25°. Значительно прохладнее (около +15°) будет в северо-западных районах. Очень теплой будет ночь на вторник, в Перми около +13°.

Во вторник на севере края днем будет прохладно, +12...+15°. В Перми будет облачно с небольшими дождями, и при этом также не выше +15°. По югу температура может повышаться до +20°.

В среду дожди пройдут по центральным и восточным районам края, а по востоку они могут быть сильными. Температура воздуха составит +9…+13°.

В четверг дожди продолжатся по востоку края, а температура воздуха еще немного понизится: ночью до +5…+8°, днем будет +9..+12°. Это будет самый холодный день недели.

А в конце недели есть вероятность резкого повышения температуры с переходом через +20° в дневные часы.