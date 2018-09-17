2018-09-17T08:56:43+03:00
Происшествия

Подробности пожара в Верещагино: горел не торговый центр, а мусор рядом

Эвакуировать людей не пришлось
Андрей МАТЛИН
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С огнем пожарные справились быстро.С огнем пожарные справились быстро.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье днем в соцсетях появилось тревожное сообщение: в Прикамье горит торговый центр.

- Пожар в «Юбилейном», виден столб дыма, - сообщил один из верещагинских пользователей соцсети.

- Мы с подружкой как раз шли к торговому центру «Юбилейный», расположенный на улице Ленина, 9, там у нее мама работает, - рассказала местная жительница Алина, с которой удалось связаться. - И вдруг нас обогнали пожарные машины. Потом мы в той стороне, где расположен торговый центр, увидели клубы черного дыма. Мы перепугались и бросились туда со всех ног.

К счастью, горел не торговый центр. Никто из продавцов и посетителей не пострадал.

- Загорелся мусор возле стоящего рядом с «Юбилейным» строения, в котором принимали стеклопосуду, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Никакой угрозы людям не было. Пожар тушили расчеты двух пожарных машин, с огнем удалось справиться буквально за несколько минут.

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