Подробности пожара в Верещагино: горел не торговый центр, а мусор рядом
В воскресенье днем в соцсетях появилось тревожное сообщение: в Прикамье горит торговый центр.
- Пожар в «Юбилейном», виден столб дыма, - сообщил один из верещагинских пользователей соцсети.
- Мы с подружкой как раз шли к торговому центру «Юбилейный», расположенный на улице Ленина, 9, там у нее мама работает, - рассказала местная жительница Алина, с которой удалось связаться. - И вдруг нас обогнали пожарные машины. Потом мы в той стороне, где расположен торговый центр, увидели клубы черного дыма. Мы перепугались и бросились туда со всех ног.
К счастью, горел не торговый центр. Никто из продавцов и посетителей не пострадал.
- Загорелся мусор возле стоящего рядом с «Юбилейным» строения, в котором принимали стеклопосуду, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Никакой угрозы людям не было. Пожар тушили расчеты двух пожарных машин, с огнем удалось справиться буквально за несколько минут.