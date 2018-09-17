2018-09-17T07:45:21+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса

Она не удержалась на ногах, когда водитель резко затормозил
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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16 сентября около 15 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором пострадала 60-летняя пассажирка.

54-летний водитель автобуса резко затормозил у дома по ул. Ленина, 62. Пожилая женщина не удержалась на ногах, упала и ударилась головой. В результате падения пассажирка получила ушиб мягких тканей головы. Ей назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье в ДТП попал автомобиль с семью подростками. Трое погибли на месте, четверо ранены. Страшная авария произошла вечером в субботу, 15 сентября, на 218-м километре дороги Кунгур-Соликамск. Вазовская "девятка", в которой находились семь человек, налетела на столб и перевернулась, протаранив здание кафе "Девятая деляночка". По факту ДТП с тремя погибшими проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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