2018-09-17T07:35:04+03:00
Общество

Пермячка Ольга Ямалдинова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис-2018»

В финале международного конкурса выступят 30 красавиц
Константин КЯКИНЕН
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фото с сайта конкурсафото с сайта конкурса
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Стартовало интернет-голосование за участниц международного конкурса «Мисс Офис-2018». Прикамье представляет 29-летняя Ольга Ямалдинова, которая работает ведущим инженером в «МРСК Урала». У Ольги два высших образования, она Лев по знаку зодиака.

- Я всегда выбираю ту дорогу, которая приведет меня к заветной мечте, - написала девушка о себе. - Ведь мечта, если дать ей волю, всегда преодолеет реальность!

Результаты полуфинала будут объявлены 8 октября. В финал выйдут 30 участниц: 25 – по итогам голосования и 5 выберет оргкомитет.

Отметим, что отбор конкурсанток начался с региональных кастингов. По их результатам были выбраны 100 красавиц. Следующий этап – это интернет голосование, где каждый регион активно голосует за своих представительниц, чтобы девушки смогли пройти в финал конкурса. Главный приз конкурса - 2 миллиона рублей.

Проголосовать за девушку можно на сайте конкурса.

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