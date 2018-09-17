2018-09-17T07:05:07+03:00
Звезды

Певец из Прикамья покорил жюри программы «Голос.60+»

Он будет участвовать в проекте в команде Пелагеи
Константин КЯКИНЕН
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фото: Первый каналфото: Первый канал
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64-летний Сергей Курзанов из Лысьвы принял участие в телепроекте «Голос 60+». На слепом прослушивании он исполнил свою версию композиции Чака Берри «Johnny B. Goode».

Выступление 64-летнего певца восхитило не только зрителей, но и членов жюри. Лев Лещенко, Пелагея и Валерий Меладзе повернулись к певцу на слепом прослушивании. И только Леонид Агутин остался равнодушным. В результате в качестве наставника нестареющий рокер выбрал Пелагею.

В свое время певец входил в состав знаменитого Свердловского рок-группа, был лидером группы «Флаг». Сейчас работает в музыкальном коллективе «виаВИЗА», также исполняет собственные песни в составе группы «Последний патрон». Живет в подмосковной Балашихе.

- Я человек веселый, жизнерадостный, но в душе я романтический рокер! - рассказал о себе музыкант Первому каналу. - В нашем доме всегда была музыка, я с детства слушал патефон. Я — не профессиональный музыкант, ноты выучил сам. Люблю шить. Главное для меня — творить, сочинять».

Выступление Сергея Курзанова из Прикамья на шоу "Голос. 60+".Первый канал

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