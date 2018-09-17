2018-09-17T06:42:15+03:00
Общество

В Перми сотрудник МЧС, попавшийся на взятке, заплатит штраф

Он выдавал удостоверения на право управления маломерных судов без экзамена
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора по маломерным судам патрульной службы МЧС России по Пермскому краю.

Суд установил, что в 2015 и 2016 годах инспектор незаконно выдал семь удостоверений на право управления маломерными судами. За получения «корочек» без экзаменов сотрудник МЧС получил 110 тысяч рублей вознаграждения, сообщили в краевой прокуратуре.

Инспектор был признан виновным в совершении служебного подлога и приговорен к штрафу в размере 1,3 млн. рублей. Также он лишен права занимать административные и хозяйственные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 3 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что в Перми менеджер страхового общества присвоила более 250 тысяч рублей. Она забирала деньги у страховых агентов себе

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