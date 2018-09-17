2018-09-17T06:33:09+03:00
Происшествия

В Прикамье горел торговый центр

За несколько минут пожарным удалось потушить огонь, никто не пострадал
Константин КЯКИНЕН
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16 сентября днем загорелся торговый центр «Юбилейный» в Верещагино на улице Ленина. О пожаре сообщили очевидцы происшествия в соцсетях. Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в 18.28, а в 18.34 пожарные уже потушили огонь

Как отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в результате пожара сгорел мусор, причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Прикамье устранены последствия урагана, который оставил без света более 6 тысяч человек. Из-за разгула стихии в 58 населенных пунктах края погас свет. 13 сентября вечером над Пермским краем пронесся ураган. Сильный ветер и дождь повлекли за собой отключения в распределительных сетях. В результате без электроэнергии осталось 58 населенных пунктов, в которых проживает 6,3 тысяч человек. Больше всего пострадали жители в Красновишерском, Бардымском, Куединском, Октябрьском, Еловском, Кунгурском, Березовском, Ординском и Суксунском районах.

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