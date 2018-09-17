«Звезда» одержала волевую победу над «Уфой-2»

СЕГОДНЯ 06:19 2018-09-17T06:20:03+03:00

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В минувшие выходные футболисты «Звезды» на своем поле обыграли «Уфу-2». Матч для подопечных Константина Парамонова складывался сложно. Уже на 11 минуте гости открыли счет. Ошибкой голкипера пермяков Шумайлова воспользовался Мухаметшин. До перерыва счет в игре не изменился.

Во втором тайме пермяки усилили давление на ворота гостей. И сначала Субботин сравнял счет в матче, а затем отдал великолепную передачу на Тюкалова. капитан «Звезды» мощно пробил и мяч, ударившись о ладонь голкипера гостей, закатился в ближний угол.

2:1 - четвертая победа «Звезды» и вторая подряд волевая.

- Опять сами себе создали проблемы, - отметил после матча главный тренер пермяков Константин Парамонов. - Вратарь долго работал с мячом, из-за чего пропустили нелепый гол. Команда «Уфа» уплотнилась, стала играть чуть плотнее сзади, поэтому нам пришлось постоянно играть в позиционных атаках, но, слава богу, что забили. Не так много моментов мы создали сегодня, но хорошо, что удалось их реализовать и довести дело до победы.