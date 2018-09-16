Полицейские задержали пермячку, которая ударила мужа ножом в грудь
Все началось, как это и бывает, с семейных посиделок. Накануне 57-летний мужчина распивал спиртное в компании своей 65-летней жены. Вечеринка проходила в квартире супругов на улице Чехова, что в Мотовилихинском районе Перми.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в какой-то момент между супругами произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужчину прямо в грудь.
Потерпевшего с ножевым ранением доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть полиции.
В ведомстве сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Напомним, в мае этого года в Перми произошла еще одна трагедия. 58-летний мужчина 10 лет издевался над своей соседкой, постоянно ей угрожал убийством и дважды избил. 49-летняя пермячка написала 11 заявлений в полицию на соседа-изверга, но каждый раз получала отказ в возбуждении уголовного дела. В итоге преступник, чувствуя свою безнаказанность, изрезал свою жертву на куски. Все подробности этой истории можно прочитать на сайте kp.ru.