Денис Григораш, которого искали в Перми больше трех суток, найден погибшим

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-15T17:01:41+03:00

Это фотография Дениса была размещена на листовках, распространенных по всей Перми

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В субботу, 15 сентября было найдено тело 32-летнего художника-керамиста Дениса Григораша. Денис - муж известной пермской журналистки Ольги Богдановой утром 12 сентября уехал из дома с улицы Революции в сторону магазина «Леруа Мерлен». В последний раз он выходил на связь с родными в 11 часов. После этого его телефон замолчал.

В течение более чем трех суток пропавшего разыскивали друзья и знакомые Ольги и Дениса. Листовки с его фотографией расклеили по всей Перми. Сегодня, в 10 часов, был объявлен общий сбор волонтеров. В результате Денис был найден в Балатовском лесу погибшим.

- О процедуре прощания мы объявим дополнительно, - написала на своей страничке в соцсетях Ольга Богданова. - Пока помощь не требуется.

«Комсомольская правда в Перми» приносит свои соболезнования родным Дениса.