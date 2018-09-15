2018-09-15T09:22:25+03:00
Происшествия

Пенсионер, которого искали в Перми две недели, найден погибшим

63-летний Валерий Ощепков ушел из дома 2 сентября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Валерия Ощепкова искали две неделиВалерия Ощепкова искали две недели
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В Перми нашли погибшим 63-летнего Валерия Ощепкова, который 2 сентября ушел из дома №24 по улице Чехова в Мотовилихинском районе Перми и бесследно пропал. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, которые вчера, 14 сентября, объявили сбор добровольцев для поисков пропавшего мужчины.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», - сообщается на сайте поискового отряда.

Напомним, сегодня в Перми ведутся поиски 32-летнего Дениса Григораша. Художник-керамист утром 12 сентября уехал из дома с улицы Революции в сторону магазина «Леруа Мерлен». В последний раз он выходил на связь с родными в 11 часов. После этого его телефон замолчал.

Родные мужчины подали заявление в полицию и обратились к волонтерам. В течение трех дней пропавшего разыскивали друзья и знакомые Ольги и Дениса. Листовки с его фотографией расклеили по всему Балатово. Но поиски были безрезультатны. Поэтому в субботу был объявлен общий сбор волонтеров.

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