Смертельное ДТП в Прикамье: два водителя погибли на месте

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-15T09:10:23+03:00

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В пятницу, 14 сентября около 19.50 на 6-м километре автодороги «Ёгва-Гурина-Малова» Кудымкарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 23-летний водитель «пятерки» не выдержал безопасный боковой интервал, слишком далеко выехал со своей полосы и столкнулся с «Ладой Приора», двигавшейся во встречном направлении.

В результате на месте происшествия погибли и виновник аварии, и 29-летний водитель «Приоры». Пассажиры обеих машин получили травмы. Один из них госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение. Как сообщили в пресс-службе краевоц полиции, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

- Управление автомобилем требует постоянного внимания, предельной концентрации, контроля за дорожной обстановкой, соблюдения дистанции и сохранения необходимого бокового интервала при движении, - напоминают полицейские. - Помните, что нарушение требований правил дорожного движения и незначительные ошибки при управлении автомобилем могут привести к гибели или ранению людей, в том числе тех, кто находится в вашем автомобиле.