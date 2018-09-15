В Перми продолжают искать пропавшего мужа известной журналистки

СЕГОДНЯ 07:15 2018-09-15T07:16:20+03:00

В субботу на поиски выйдут волонтеры вместе с полицией

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В субботу, 15 сентября объявлен общий сбор волонтеров на поиски Дениса Григораша. Напомним, 32-летний Денис Григораш, муж известной пермской журналистки Ольги Богдановой утром 12 сентября уехал из дома с улицы Революции в сторону магазина «Леруа Мерлен». В последний раз он выходил на связь с родными в 11 часов. После этого его телефон замолчал.

Родные мужчины подали заявление в полицию и обратились к волонтерам. В течение трех дней пропавшего разыскивали друзья и знакомые Ольги и Дениса. Листовки с его фотографией расклеили по всему Балатово. Но поиски были безрезультатны. Поэтому на субботу, на 10 утра объявлен общий сбор.

- Поиски будут проходить совместно с полицией, - сообщила координатор поискового отряда Светлана Неволина. - Место встречи: Шоссе Космонавтов, 191. Телефон для связи: 8-951-92-73-110.

Приметы Дениса: возраст 32 года, рост 173 см. Темно-русые волосы, забраны в хвост, карие глаза, крупное телосложение. Одет в синие джинсы, чёрную футболку и толстовку, при себе серый рюкзак для ноутбука.