2018-09-14T15:40:01+03:00
Общество

Двое жителей Прикамья до смерти избили прохожего шваброй

Им грозит по 15 лет лишения свободы
Андрей МАТЛИН
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Использование орудия избиения стало отягчающим обстоятельством. Фото: архив "КП".Использование орудия избиения стало отягчающим обстоятельством. Фото: архив "КП".
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На скамью подсудимых скоро сядут двое жителей села Филатово Ильинского района Пермского края. Они обвиняются в причинении смертельных травм прохожему.

- Поздним вечером 1 июля они сидели на улице неподалеку от своего дома и распивали спиртное, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Потом они увидели идущего к их дому мужчину, который также был пьян.

Что-то в поведении прохожего приятелям не понравилось, и они затеяли с ним ссору. Потом один из них вооружился шваброй, которой в деревнях обычно отмывают от грязи ботинки.

- Они избили потерпевшего, нанесли ему многочисленные удары руками, ногами и деревянной щеткой для мытья обуви по голове, телу и конечностям, - сообщили следователи. - От полученных ранений мужчина утром скончался у себя дома.

Материалы уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда со смертельным исходом переданы в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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