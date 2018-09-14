В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-14T15:18:14+03:00

В подписании Концессионного соглашения приняли участие глава Лысьвы Александр Гончаров, директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов и руководитель Управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов.

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14 сентября в администрации Лысьвы состоялось торжественное подписание концессионного соглашения на создание комплекса по обращению с отходами, или «ЭкоТехноПарка Лысьвенского городского округа».

Этот комплекс будет обслуживать Лысьвенский, Чусовской, Губахинский, Горнозаводский, Гремячинский муниципальные районы. Сегодня здесь нет современного полигона, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, отсутствует налаженная система раздельного сбора отходов и эффективная система использования вторичного сырья. А новый комплекс позволит решить многие проблемы с отходами в этих территориях.

Построит новый комплекс компания «Буматика», создавшая «Экотехнопарк Краснокамского муниципального района», который является уникальным для России комплексом по переработке и обезвреживанию.

Запуск объекта в эксплуатацию будет поэтапным:

- до 31 декабря 2019 года начнет работу первая карта участка захоронения отходов;

- до 1 сентября 2019 года появится первый мусоросортировочный комплекс и комплекс по заготовке и хранению вторичного сырья;

- до 31 декабря 2025 г. будет запущен участок компостирования отходов.

Соглашение будет действовать в течение 30 лет. Этот срок покрывает полный жизненный цикл объекта – от строительства и запуска в эксплуатацию до закрытия и рекультивации участков захоронения.

Создание Экотехнопарка стало возможным благодаря созданным Губернатором Пермского края условиям для привлечения инвесторов. А нормативно-правовая база, сформированная в этом году Правительством Пермского края и Региональной службой по тарифам, стала законодательной основой для развития отрасли в целом.