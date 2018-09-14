В Прикамье бывший заключенный напал с ножом на 12-летнюю девочку
46-летний житель Ильинского района вернулся домой после долгого отсутствия – он отсидел срок за разбойное нападение и вышел на волю 1 июня этого года.
Но на свободе он пробыл недолго.
11 сентября бывший сиделец напал с ножом на 12-летнюю девочку.
- Угрожая ножом, он похитил деньги, которые у нее имелись, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В течение суток подозреваемый был установлен и задержан. Следователь Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о разбое, совершенном с применением оружия.
Максимальное наказание за вооруженный разбой – до 10 лет лишения свободы.