2018-09-14T15:57:43+03:00
Происшествия

В Прикамье бывший заключенный напал с ножом на 12-летнюю девочку

Он вышел из заключения этим летом
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
За вооруженный разбой могут дать до 10 лет.За вооруженный разбой могут дать до 10 лет.
Изменить размер текста:

46-летний житель Ильинского района вернулся домой после долгого отсутствия – он отсидел срок за разбойное нападение и вышел на волю 1 июня этого года.

Но на свободе он пробыл недолго.

11 сентября бывший сиделец напал с ножом на 12-летнюю девочку.

- Угрожая ножом, он похитил деньги, которые у нее имелись, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – В течение суток подозреваемый был установлен и задержан. Следователь Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о разбое, совершенном с применением оружия.

Максимальное наказание за вооруженный разбой – до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое жителей Прикамья до смерти избили прохожего шваброй
В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами
В Прикамье «Дорожный пристав» собрал более 7 млн рублей долгов
В Прикамье устранены последствия урагана, который оставил без света более 6 тысяч человек
В Перми менеджер страхового общества присвоила более 250 тысяч рублей
Житель Прикамья неделю скрывался в тайге, убив собутыльника картечью
В Перми нелегал совершал сексуальное насилие над сыном своей бывшей сожительницы
В Перми почтили память погибших при крушении «Боинга» десять лет назад
Пожилой пермяк угнал у волонтера машину
В Перми ищут 63-летнего мужчину, который пропал две недели назад
«Парма» заключила контракт с 36-летним латвийским защитником
В Прикамье осудили водителя, который протаранил машину «скорой помощи»
Жители Прикамья могут получить налоговое уведомление в МФЦ
В Прикамье умышленно подожгли пилораму
В Краснокамске 19-летний парень силой отобрал у несовершеннолетнего автомобиль
В Прикамье ураган сносил крыши домов
В Пермском крае опрокинулась машина, пострадала 54-летняя женщина
В Перми ночью завершили бетонировать Чусовской мост и скоро откроют движение по 2 полосам
Максим Решетников: «В благоустройстве территорий важна каждая «мелочь»
Подростков, которые пропали в Кунгуре после школы, нашли сотрудники уголовного розыска
В Кунгуре возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 13-летних подростков
В Прикамье молодой человек ударил полицейского по лицу и получил три года колонии