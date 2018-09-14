2018-09-14T12:38:00+03:00
Общество

В Прикамье «Дорожный пристав» собрал более 7 млн рублей долгов

С начала года проведено 44 рейда
Константин КЯКИНЕН
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В Прикамье в первые восемь месяцев года «Дорожный пристав» остановил 1 772 автомобилиста, имеющих долги. Судебные приставы предоставляли неплательщикам возможность на месте исполнить финансовые обязательства. Сотрудники службы судебных приставов собрали 4 млн 805 тысяч рублей налогов и 2 млн 400 тысяч рублей штрафов ГИБДД.

129 человек отказались платить на месте и у них арестовали автомобили. Общая сумма задолженности составила 27 млн рублей.

- Если автолюбители продолжают уклоняться от необходимых выплат, арестованные машины изымаются и передаются на реализацию в счет погашения долга, - отметили в службе судебных приставов.

Напоминаем, что узнать о наличии долгов можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Пермскому краю в разделе «Банк данных исполнительных производств» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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