В Прикамье «Дорожный пристав» собрал более 7 млн рублей долгов
В Прикамье в первые восемь месяцев года «Дорожный пристав» остановил 1 772 автомобилиста, имеющих долги. Судебные приставы предоставляли неплательщикам возможность на месте исполнить финансовые обязательства. Сотрудники службы судебных приставов собрали 4 млн 805 тысяч рублей налогов и 2 млн 400 тысяч рублей штрафов ГИБДД.
129 человек отказались платить на месте и у них арестовали автомобили. Общая сумма задолженности составила 27 млн рублей.
- Если автолюбители продолжают уклоняться от необходимых выплат, арестованные машины изымаются и передаются на реализацию в счет погашения долга, - отметили в службе судебных приставов.
Напоминаем, что узнать о наличии долгов можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Пермскому краю в разделе «Банк данных исполнительных производств» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.