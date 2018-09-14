2018-09-14T11:35:18+03:00
Происшествия

В Прикамье устранены последствия урагана, который оставил без света более 6 тысяч человек

Из-за разгула стихии в 58 населенных пунктах края погас свет
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МЧС России по ПЕрмскому краюфото: ГУ МЧС России по ПЕрмскому краю
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Вечером над Пермским краем пронесся ураган. Сильный ветер и дождь повлекли за собой отключения в распределительных сетях. В результате без электроэнергии осталось 58 населенных пунктов, в которых проживает 6,3 тысяч человек. Больше всего пострадали жители в Красновишерском, Бардымском, Куединском, Октябрьском, Еловском, Кунгурском, Березовском, Ординском и Суксунском районах.

На устранение технологических нарушений было направлено более 30 бригад «Пермэнерго» в составе более 100 человек, привлечено 38 единиц техники. В экстремальных условиях энергетики устранили последствия непогоды. Сейчас электросетевой комплекс Прикамья работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Красновишерске ураган сносил крыши домов. В городе были частично повреждены кровли 14 зданий. 16 жилых домов остались без электричества. Как отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пострадавших нет, как и угрозы дальнейшего разрушения жилых домов.

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