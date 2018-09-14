2018-09-14T11:15:05+03:00
Происшествия

Житель Прикамья неделю скрывался в тайге, убив собутыльника картечью

Но потом решил выйти из леса и сдаться полиции
Андрей МАТЛИН
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За смертельный выстрел яйвинцу придется ответить. Фото: архив "КП".За смертельный выстрел яйвинцу придется ответить. Фото: архив "КП".
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В поселке Яйва Александровского района поссорились два местных жителя. Один из них затаил обиду, сходил домой и вернулся с ружьем 16 калибра, которое зарядил крупной дробью. Затем он хладнокровно выпустил заряд картечи оппоненту в грудь.

После чего решил скрыться в тайге.

- Пьяная ссора произошла 24 июня, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В результате огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.

По словам следователей, стрелявший на протяжении недели скрывался в тайге, но потом вернулся в посёлок и сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас материалы уголовного дела по статье об убийстве переданы в суд. Обвиняемый заключен под стражу.

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