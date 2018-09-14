2018-09-14T11:01:43+03:00
Происшествия

В Перми нелегал совершал сексуальное насилие над сыном своей бывшей сожительницы

42-летний житель Узбекистана предстанет перед судом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего мальчика. Следователи Мотовилихинского отдела установили, что с 24 января по 24 февраля этого года 42-летний гражданин Узбекистана совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего сына своей бывшей сожительницы.

- В ходе следствия были допрошены многочисленные свидетели, проведены очные ставки, выемки и осмотры предметов, а также пять различных судебных экспертиз, - сообщили в краевом следственном комитете.

42-летний иностранец, который находился на территории России нелегально, в течение месяца совершил, по меньшей мере, три преступления против полового неприкосновенности ребенка. Дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее мы писали, что в Прикамье 30-летний мужчина убил знакомую обухом топора, а тело сжег.

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