В Перми почтили память погибших при крушении «Боинга» десять лет назад

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-14T10:49:01+03:00

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14 сентября в Перми вспоминают пассажиров, погибших при крушении Boeing 737. Неравнодушные пермяки и родственники погибших собрались у мемориала.

Накануне памятной даты в Перми завершили реставрацию мемориального комплекса. На месте крушения был установлен новый мемориал из шести гранитных стел с портретами всех погибших. Эскиз памятника выбирали родственники жертв крушения.

Работы по созданию единого мемориального комплекса и его благоустройства продолжатся и в будущем. Прорабатывается вопрос по созданию единого мемориального ансамбля, в состав которого войдут территория сквера, часовня, а также вновь созданный мемориал с фотографиями погибших и 88 колоннами с основанием и лестничным сходом. Весь комплекс планируется передать на баланс Городского центра охраны памятников для дальнейшего его содержания, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что авиационная катастрофа Boeing 737 в Перми произошла 14 сентября 2008 года. Авиалайнер Boeing 737-500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва — Пермь, но при заходе на посадку, не долетев до пермского аэропорта Большое Савино, лайнер рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 82 пассажира и 6 членов экипажа.